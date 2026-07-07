VERINO BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan
jeudi 19 novembre 2026 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
VERINO BOITACLOUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 41 – 41 – 44
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Au Palais des Congrès, Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congr%E8s, Verino once again explores the complexity of the tensions that lie within us.
L’événement VERINO BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
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