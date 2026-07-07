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VERINO BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

jeudi 19 novembre 2026 · Palais des Congrès · Perpignan

VERINO BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
41 41 44 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

VERINO BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 41 – 41 – 44

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Au Palais des Congrès, Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Verino once again explores the complexity of the tensions that lie within us.

L’événement VERINO BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME

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