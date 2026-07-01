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Vern les bains et aquarelle, parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche

mercredi 8 juillet 2026 · parc du Clos d'Orrière · Vern-sur-Seiche

Vern les bains et aquarelle, parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
parc du Clos d'Orrière
Adresse
Parc du Clos d'Orrière 35770 vern-sur-seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit - Sans inscription

Vern les bains et aquarelle Mercredi 8 juillet, 14h00 parc du Clos d’Orrière Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

AU PROGRAMME

  • 14h00-18h00 : Jeux géants avec la ludothèque
  • 14h30-17h30 : découverte de l’aquarelle dès 3 ans et activité créative en famille
  • 16h00-18h00 : coin lecture petite enfance avec le Volume

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Découverte de l’aquarelle

Centre des Marais

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