Vern les bains et aquarelle, parc du Clos d’Orrière, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Vern les bains et aquarelle Mercredi 8 juillet, 14h00 parc du Clos d’Orrière Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

AU PROGRAMME

14h00-18h00 : Jeux géants avec la ludothèque

14h30-17h30 : découverte de l’aquarelle dès 3 ans et activité créative en famille

16h00-18h00 : coin lecture petite enfance avec le Volume

parc du Clos d’Orrière Parc du Clos d’Orrière 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]

Découverte de l’aquarelle

Centre des Marais