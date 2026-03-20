« Vernis à ombres », une exposition de Benoît Piéron Palais de Tokyo Paris

Cette nouvelle exposition présente un film érotique et abstrait sous la forme d’un théâtre d’ombres, projeté dans une mise en scène d’une inquiétante étrangeté. Empruntant au design fonctionnel urbain comme au registre du merveilleux, ce décor trouble donne ainsi forme à la notion d’impermanence – des statuts, des identités, des états physiques et psychiques – pour devenir un lieu d’imagination collective.

Les œuvres de Benoît Piéron proposent des expériences de temps suspendu, d’attente, d’hallucination et de rêverie par le détournement d’une esthétique fonctionnelle et sanitaire. En réinsérant de la douceur et du désir où ils ont été évacués, l’artiste déploie des récits alternatifs autour des corps, des affects et des espaces liés à la maladie. Plus récemment, la découverte de son intersexuation est venue enrichir le regard que porte Benoît Piéron sur le traitement politique de certaines existences.

Du vendredi 03 avril 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 21h00

payant

De 0 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T00:00:00+02:00

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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris



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