VERNISSAGE AU MRAC JEP 2026 Sérignan

Informations pratiques

Sérignan

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION STOP THE MACHINE

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Plus de 400 œuvres d’art contemporain investissent le musée dans une exposition XXL et audacieuse, imaginée avec et contre l’intelligence artificielle.

Vernissage de l’exposition Stoph the Machine au Musée Régional d’Art Contemporain.

Plus de 400 œuvres issues des collections d’art contemporain de la Région Occitanie investissent les salles du musée. Le commissaire et directeur éditorial de Beaux-Arts Magazine Fabrice Bousteau signe une exposition XXL, audacieuse et inédite.

Fondée sur une méthode hybride mêlant recherche curatoriale et intelligence artificielle, l’exposition explore de nouvelles façons de classer et d’accrocher les œuvres. Travailler avec et contre la machine de cette réflexion est née une scénographie inspirée des couleurs emblématiques de Daniel Buren.

Loin des parcours chronologiques ou thématiques traditionnels, Stop The Machine invite à une expérience sensorielle, de couleur en couleur, de l’ombre à la lumière, de la participation à la contemplation. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION STOP THE MACHINE

Stop the Machine, an exhibition celebrating the 20th anniversary of MRAC Occitanie.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION STOP THE MACHINE Sérignan a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34