Informations pratiques

Vialas

VERNISSAGE CONCERT TRIO JAZZHAM

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026.

Venez profiter d’un « Vernissage-concert » avec le trio Jazzham !

La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026.

Venez profiter d’un « Vernissage-concert » avec le trio Jazzham samedi 22 août à 18h00 ! .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr

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English :

The Vialas Media Library is hosting Man Jazzicatures from August 22 to 29, 2026.

Come enjoy an « Opening Reception and Concert » with the Jazzham trio!

L’événement VERNISSAGE CONCERT TRIO JAZZHAM Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère