VERNISSAGE CONCERT TRIO JAZZHAM Vialas
samedi 22 août 2026 · Vialas
Informations pratiques
Vialas
VERNISSAGE CONCERT TRIO JAZZHAM
Médiathèque Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026.
Venez profiter d’un « Vernissage-concert » avec le trio Jazzham !
La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026.
Venez profiter d’un « Vernissage-concert » avec le trio Jazzham samedi 22 août à 18h00 ! .
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr
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English :
The Vialas Media Library is hosting Man Jazzicatures from August 22 to 29, 2026.
Come enjoy an « Opening Reception and Concert » with the Jazzham trio!
L’événement VERNISSAGE CONCERT TRIO JAZZHAM Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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