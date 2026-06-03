Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes Médiathèque intercommunale Vimoutiers vendredi 18 septembre 2026.
Vimoutiers
Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Exposition en partenariat avec la Société Historique de Vimoutiers et les Archives Départementales de l’Orne. Cet évènement coïncide avec le lancement des Journées Européennes du Patrimoine. .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes
L’événement Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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