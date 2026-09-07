Vernissage de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner, Espace Croisé, Tourcoing

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition de l’artiste Mercedes Klausner Vendredi 18 septembre, 18h00 Espace Croisé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Exposition de l’artiste Mercedes Klausner

Visible du vendredi 18 septembre au dimanche 13 décembre 2026

La pratique de Mercedes Klausner s’ancre dans la récupération des traces et de la mémoire des lieux. Pour cette exposition, l’artiste investit l’histoire domestique de l’Espace Croisé, ancienne demeure patronale puis de gardien, pour en faire surgir les spectres et les récits enfouis.

Vernissage de l’exposition

Vendredi à 18h

Sans réservation

Espace Croisé – Centre d’Art Contemporain

36 rue des Ursulines

Espace Croisé 36 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Exposition de l’artiste Mercedes Klausner

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