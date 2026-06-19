VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 26 juin 2026.
Revel
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez découvrir l’exposition du printemps de l’arbre !
Le musée du bois vous invite au vernissage de l’exposition des étudiants des Diplômes Nationaux des Métiers d’art et du Design (DNMADE), vendredi 26 juin à partir de 18h.
Quatre sections sont représentées ébénisterie, marqueterie, tapisserie d’ameublement, restauration de meuble anciens .
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 contact@museedubois.com
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English :
Come check out the spring tree exhibition!
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE Revel a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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