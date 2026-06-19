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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 26 juin 2026.

Lieu : MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE

Adresse : 13 Rue Jean Moulin

Ville : 31250 Revel

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Revel

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Venez découvrir l’exposition du printemps de l’arbre !
Le musée du bois vous invite au vernissage de l’exposition des étudiants des Diplômes Nationaux des Métiers d’art et du Design (DNMADE), vendredi 26 juin à partir de 18h.

Quatre sections sont représentées ébénisterie, marqueterie, tapisserie d’ameublement, restauration de meuble anciens   .

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10  contact@museedubois.com

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English :

Come check out the spring tree exhibition!

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DNMADE Revel a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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