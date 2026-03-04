Vernissage de l’exposition » Les Sarah sont dans la place » à Bréquigny Mardi 10 mars, 17h00 centre social des Champs Manceaux Ille-et-Vilaine

Après plus d’un an d’existence, Les Sarah ont le plaisir de vous convier au vernissage de leur exposition, qui se tiendra

le 10 mars 2026 de 17h00 à 18h30,

dans le hall du centre social des Champs Manceaux.

Ce sera l’occasion de rencontrer la portraitiste, Caterina Franci, qui a pris soin de mettre en lumière l’image de notre collectif en saisissant l’énergie et les visages de ces moments de partage.

Votre présence serait pour nous un grand honneur et un encouragement précieux.

Nous vous attendons nombreuses, nombreux !

centre social des Champs Manceaux 15 rue Louis et René Moine – 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez découvrir la double exposition des Sarah !