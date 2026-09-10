Vernissage de l’exposition Mémoire d’enfants, La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition Mémoire d’enfants Mercredi 14 octobre, 18h00 La pouponnière Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Comment raconter les histoires que les lieux portent encore en eux ?

En résidence à la Pouponnière, les artistes ont exploré les archives et recueilli les témoignages d’anciens soignants et enfants afin de faire émerger la mémoire de ce lieu laissée longtemps silencieuse.

À travers une installation immersive mêlant cinéma d’animation, création sonore et images, les artistes proposent une expérience sensible de l’enfance. Plus qu’une exposition, Mémoire d’enfants invite chacun à réfléchir à la fragilité de l’existence, à la transmission et aux traces que chaque vie laisse dans la mémoire collective.

Les artistes ont invité des enfants de l’École de Musique de Wazemmes et du Centre Social Marcel Betrand à prêter leurs voix et leurs silhouettes.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Découvrez Mémoire d’enfants, une exposition immersive imaginée par le duo d’artistes lillois Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet.

©Naomi van Niekerk / L’appel, 2026