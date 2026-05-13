Vernissage de l’exposition « Métamorphoses héroïques – Quand les héros de la BD prennent corps », Musée de la bande dessinée, Angoulême
Vernissage de l’exposition « Métamorphoses héroïques – Quand les héros de la BD prennent corps », Musée de la bande dessinée, Angoulême samedi 23 mai 2026.
Vernissage de l’exposition « Métamorphoses héroïques – Quand les héros de la BD prennent corps » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la bande dessinée Charente
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
En présence de Samuel et Claire Boulesteix.
Samuel Boulesteix transforme des figures emblématiques de la bande dessinée en œuvres tridimensionnelles. Ses sculptures ne se contentent pas de reproduire : elles interprètent, densifient et incarnent des icônes familières, offrant au spectateur une expérience nouvelle entre reconnaissance et étrangeté. Dans cet espace, le trait s’épaissit, l’image devient présence, et le héros quitte la page pour exister dans le volume.
Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.
Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.
En présence de Samuel et Claire Boulesteix.
© Juliette Jimenes
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