Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse, Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse, Nantes

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse Samedi 19 septembre, 14h00 Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les Jardins du Bois de la Musse accueillent l’exposition photo et sonore conçue par l’association des Castors de St Yves sur l’histoire du quartier et des cités Castors.

Rendez vous à partir de 14h : exposition, lecture, écoute de témoignages… et verre de l’amitié.

*****

Partenaires :Compagnie la Fidèle Idée, association Epicerie Libre, Association Vous êtes ici , Ville de Nantes – Direction du Patrimoine, Conservatoire de Bellevue.

Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse 7 ter rue du Bois de la Musse – 2 rue Jean-Hilaire de Belloc 44100 Nantes 44800 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Plongez dans l’histoire des quartiers Saint-Yves et du Bois de la Musse et découvrez notamment l’aventure de ses cités Castors ! photo patrimoine