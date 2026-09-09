VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles, Croisière, Arles

Informations pratiques

VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles Vendredi 11 septembre, 19h00 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

VERNISSAGE DES STAGES PHOTOS

LES VENDREDIS / 19h — 21h / Entrée libre

Tout au long de la saison, venez découvrir le travail des participants aux workshops des @rencontrearles lors des vernissages du vendredi.

Un rendez-vous qui réunit les photographes invités et met en lumière la créativité des élèves suite à leur stage.

️ 11 septembre

Ludovic Carème / Portrait : posture et lumière

Alexandra Catiere / Instants fragiles : une écriture personnelle

Paulo Nozolino / Jusqu’à l’os

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements

Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre

Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin

Vernissage de fin de stage à partir de 19h

©croisierearles