Hérépian

VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS

Avenue de la Gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

samedi 16 mai à la salle Rodin à 18h

vernissage de l’exposition Robert Granier, Mémoires d’une famille de fondeurs au Musée de la cloche et de la sonnaille.

Info au 04 67 95 39 95

samedi 16 mai à la salle Rodin à 18h

vernissage de l’exposition Robert Granier, Mémoires d’une famille de fondeurs au Musée de la cloche et de la sonnaille.

Info au 04 67 95 39 95 .

Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English :

saturday may 16, salle Rodin, 6pm

opening of the exhibition Robert Granier, Mémoires d?une famille de fondeurs at the Musée de la cloche et de la sonnaille.

Info on 04 67 95 39 95

L’événement VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS Hérépian a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB