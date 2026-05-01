VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS Hérépian
VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS Hérépian samedi 16 mai 2026.
Hérépian
VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS
Avenue de la Gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
samedi 16 mai à la salle Rodin à 18h
vernissage de l’exposition Robert Granier, Mémoires d’une famille de fondeurs au Musée de la cloche et de la sonnaille.
Info au 04 67 95 39 95
samedi 16 mai à la salle Rodin à 18h
vernissage de l’exposition Robert Granier, Mémoires d’une famille de fondeurs au Musée de la cloche et de la sonnaille.
Info au 04 67 95 39 95 .
Avenue de la Gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English :
saturday may 16, salle Rodin, 6pm
opening of the exhibition Robert Granier, Mémoires d?une famille de fondeurs at the Musée de la cloche et de la sonnaille.
Info on 04 67 95 39 95
L’événement VERNISSAGE EXPO ROBERT GRANIER, MÉMOIRES D’UNE FAMILLE DE FONDEURS Hérépian a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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