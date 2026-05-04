Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Le soir du vernissage de l’exposition d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Júlia Pusker interprétera Scissura, une oeuvre inédite écrite spécifiquement pour Odyssée de l’oubli par le compositeur de renommée internationale Éric Tanguy.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085



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