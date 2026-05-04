Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes
Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
Le soir du vernissage de l’exposition d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Júlia Pusker interprétera Scissura, une oeuvre inédite écrite spécifiquement pour Odyssée de l’oubli par le compositeur de renommée internationale Éric Tanguy.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085
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