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Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Vernissage exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le soir du vernissage de l’exposition d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Júlia Pusker interprétera Scissura, une oeuvre inédite écrite spécifiquement pour Odyssée de l’oubli par le compositeur de renommée internationale Éric Tanguy.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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