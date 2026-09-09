Vernissage exposition photographique « Figures urbaines », Maison des cultures et des arts, Lieusaint
samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des arts · Lieusaint
Informations pratiques
Vernissage exposition photographique « Figures urbaines » Samedi 19 septembre, 15h30 Maison des cultures et des arts Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
« Figures urbaines »
Mikaël Aguirre – L’air changeant de Paris
Patrick Raymond – Silhouettes
Cette exposition réunit les regards croisés de Patrick Raymond et Mikael Aguirre autour de la photographie de rue. Entre flou et netteté, noir et blanc et couleur, leurs images capturent la présence humaine au cœur de l’espace urbain.
Silhouettes anonymes, jeux d’architecture, instants pris sur le vif, les deux photographes représentent, chacun à leur manière, leur vision de la ville et de ses passants. Inspiré par la photographie humaniste de Robert Doisneau, Mikael Aguirre place l’humain au centre de son travail dans sa série L’Air changeant de Paris. Patrick Raymond, quant à lui, explore avec Silhouettes le graphisme et le dynamisme urbain à travers des compositions floues en noir et blanc.
Exposiiton visible jusqu’au 23 octobre.
Les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.
Maison des cultures et des arts 86 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 60 97 51 https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/infos-pratiques/culture/la-mca/ https://www.facebook.com/lamargelieusaint/ Salle d’expositions et école d’arts plastiques
Vernissage exposition « Figures urbaines »
©villedeLieusaint
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