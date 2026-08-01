Vernissage Exposition Véronique Béné Saugues
dimanche 16 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Vernissage Exposition Véronique Béné
Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Vernissage de l’exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste.
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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr
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English :
Opening of the exhibition %AB En train libre %BB, by V%E9ronique B%E9n%E9, sketchbook artist.
L’événement Vernissage Exposition Véronique Béné Saugues a été mis à jour le 2026-08-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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