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AGENDA · Saugues

Vernissage Exposition Véronique Béné Saugues

dimanche 16 août 2026 · Saugues

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du 11 novembre
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Vernissage Exposition Véronique Béné

Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Vernissage de l’exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste.
  .

Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38  ot.saugues@rivesduhautallier.fr

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English :

Opening of the exhibition %AB En train libre %BB, by V%E9ronique B%E9n%E9, sketchbook artist.

L’événement Vernissage Exposition Véronique Béné Saugues a été mis à jour le 2026-08-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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