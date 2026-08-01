Informations pratiques

Saugues

Vernissage Exposition Véronique Béné

Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Vernissage de l’exposition En train libre , Véronique Béné, carnettiste.

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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr

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English :

Opening of the exhibition %AB En train libre %BB, by V%E9ronique B%E9n%E9, sketchbook artist.

L’événement Vernissage Exposition Véronique Béné Saugues a été mis à jour le 2026-08-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier