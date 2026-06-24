vendredi 3 juillet 2026 · à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Vernissage Les 1000 et une fleurs

à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-09-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Vernissage de l’exposition Les 1000 et une fleurs de Catherine Sanchis, à 18h, ce vendredi 3 juillet !

Née à Sète et Luchonnaise d’adoption, Catherine Sanchis est une artiste autodidacte qui s’exprime à travers l’art du collage. Inspirée par ses voyages, ses rencontres et ses émotions, elle crée des œuvres colorées et sensibles où rêve et réalité se rencontrent. Chaque composition raconte une histoire, transformant les fragments d’images en univers poétiques empreints d’harmonie et de liberté.

Une exposition riche en couleurs et en émotions à découvrir tout l’été, du 3 juillet jusqu’au 25 septembre !

Gratuit et visible pendant les heures d’ouverture

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à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Opening reception for Catherine Sanchis’s exhibition “1,001 Flowers,” at 6 p.m. this Friday, July 3!

Born in Sète and now living in Luchon, Catherine Sanchis is a self-taught artist who expresses herself through the art of collage. Inspired by her travels, encounters, and emotions, she creates colorful and sensitive works where dream and reality converge. Each composition tells a story, transforming fragments of images into poetic worlds imbued with harmony and freedom.

An exhibition rich in color and emotion, open all summer long, from July 3 through September 25!

Free admission and open during regular business hours

L’événement Vernissage Les 1000 et une fleurs Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65