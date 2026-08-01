UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Métabief

Vernissage Azureva Métabief

jeudi 20 août 2026 · Azureva · Métabief

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Azureva
Adresse
15 Rue de la Rançonnière
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif

Métabief

Vernissage

Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :
2026-08-20

L’artiste peintre Yann Ladoucette et Azureva sont heureux de vous convier à un vernissage.
Exposition de 40 aquarelles où l’artiste sera présent pour vous présenter sa passion et ses œuvres.
Verre de l’amitié en fin de vernissage.
Sur inscription.   .

Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   jfemorgillo@azureva-vacances.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage

L’événement Vernissage Métabief a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Métabief (Doubs)