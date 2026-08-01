Vernissage Azureva Métabief

Informations pratiques

Métabief

Vernissage

Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:30:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’artiste peintre Yann Ladoucette et Azureva sont heureux de vous convier à un vernissage.

Exposition de 40 aquarelles où l’artiste sera présent pour vous présenter sa passion et ses œuvres.

Verre de l’amitié en fin de vernissage.

Sur inscription. .

Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jfemorgillo@azureva-vacances.com

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English : Vernissage

L’événement Vernissage Métabief a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS