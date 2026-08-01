Vernissage Azureva Métabief
jeudi 20 août 2026 · Azureva · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Vernissage
Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-20
L’artiste peintre Yann Ladoucette et Azureva sont heureux de vous convier à un vernissage.
Exposition de 40 aquarelles où l’artiste sera présent pour vous présenter sa passion et ses œuvres.
Verre de l’amitié en fin de vernissage.
Sur inscription. .
Azureva 15 Rue de la Rançonnière Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jfemorgillo@azureva-vacances.com
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English : Vernissage
L’événement Vernissage Métabief a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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