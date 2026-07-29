Informations pratiques

Saint-Germain-de-Calberte

VERNISSAGE RESTITUTION DE STAGE BD ET RÉCIT D’ANTICIPATION

Rue Haute Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre des accueils de résidences artistiques de LA MARTİNERİE, Jean Houzard et Samuel Gros, deux auteurs de bande dessinée, ont animé plusieurs temps de pratique artistique avec les jeunes du territoire.

L’ensemble des créations sera présenté lors d’un vernissage à l’Abrigadou, le 22 août 2026 à 16h30 !

Venez nombreux.euses!

Dans le cadre des accueils de résidences artistiques de LA MARTİNERİE à St-Germain-de-Calberte, Jean Houzard et Samuel Gros, deux auteurs de bande dessinée, ont animé plusieurs temps de pratique artistique avec les jeunes du territoire.

L’ensemble des créations sera présenté lors d’un vernissage à l’Abrigadou, le 22 août 2026 à 16h30 !

Venez nombreux.euses! .

Rue Haute Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie axelle@lafabulerie.com

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English :

As part of LA MART?NER?E’s artist-in-residence program, Jean Houzard and Samuel Gros, two comic book creators, led several artistic workshops with local youth.

All of the creations will be presented at an opening reception at L’Abrigadou on August 22, 2026, at 4:30 p.m.!

We hope to see many of you there!

L’événement VERNISSAGE RESTITUTION DE STAGE BD ET RÉCIT D’ANTICIPATION Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère