Véronique Sanson place Aletti Vichy

Informations pratiques

Vichy

Véronique Sanson

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Après des années d’absence, Véronique Sanson, figure de proue de la chanson française dont la voix et le piano marquent nos vies depuis plus de cinq décennies, arpente à nouveau la scène de l’Opéra de Vichy pour notre plus grand plaisir.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

After years away, Véronique Sanson, a leading figure in French music whose voice and piano have touched our lives for more than five decades, is once again taking the stage at the Vichy Opera House, much to our delight.

L’événement Véronique Sanson Vichy a été mis à jour le 2026-08-29 par Vichy Destinations