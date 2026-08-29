Véronique Sanson place Aletti Vichy
samedi 3 octobre 2026 · place Aletti · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Véronique Sanson
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 21:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Après des années d’absence, Véronique Sanson, figure de proue de la chanson française dont la voix et le piano marquent nos vies depuis plus de cinq décennies, arpente à nouveau la scène de l’Opéra de Vichy pour notre plus grand plaisir.
.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After years away, Véronique Sanson, a leading figure in French music whose voice and piano have touched our lives for more than five decades, is once again taking the stage at the Vichy Opera House, much to our delight.
L’événement Véronique Sanson Vichy a été mis à jour le 2026-08-29 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy 10 septembre 2026
- Théâtre L’invité surprise Back Step Théâtre Vichy 11 septembre 2026
- Journée portes ouvertes Kids Club Montessori École Vichy Montessori Vichy 12 septembre 2026
- Course et Marche solidaire Tour des Juges Vichy 13 septembre 2026
- Exposition de photographies Drapés Urbans Vichy, architecture et costumes impériaux à la lumiére de l’UNESCO Place de l’Hôtel de Ville Vichy 14 septembre 2026