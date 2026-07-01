UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Octon

VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT Octon

jeudi 30 juillet 2026 · Octon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
6 Place Paul Vigné d'Octon
Ville
34800 Octon
Département
Hérault
Tarif

Octon

VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

De la pop en passant par la ballade ou des rythmes jazzy, découvrez Véronique Tionnais, la voix de vos envies !
De la pop en passant par la ballade ou des rythmes jazzy, découvrez Véronique Tionnais, la voix de vos envies !   .

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 54 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT

From pop to ballads and jazzy rhythms, discover Véronique Tionnais—the voice of your dreams!

L’événement VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT Octon a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Octon (Hérault)