Informations pratiques

Octon

VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

De la pop en passant par la ballade ou des rythmes jazzy, découvrez Véronique Tionnais, la voix de vos envies !

De la pop en passant par la ballade ou des rythmes jazzy, découvrez Véronique Tionnais, la voix de vos envies ! .

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 54 60

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English : VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT

From pop to ballads and jazzy rhythms, discover Véronique Tionnais—the voice of your dreams!

L’événement VÉRONIQUE TIONNAIS EN CONCERT Octon a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS