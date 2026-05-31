Vert Laine x Guest + Jam Ouverte, Square des Martyrs de La résistance, Bordeaux

Vert Laine x Guest + Jam Ouverte Dimanche 21 juin, 17h30 Square des Martyrs de La résistance Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Concert Live du tout nouveau groupe Vert Laine, + Dj sets + Jam Session ouverte au public.

Square des Martyrs de La résistance Place des Martyrs de la résistance 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine La place des Martyrs-de-la-Résistance est un espace public de Bordeaux, situé dans le quartier Saint-Seurin, à l’emplacement de l’ancienne nécropole paléochrétienne attenante à la basilique Saint-Seurin.

Outre la basilique, dont la crypte archéologique est ouverte au public, la place accueille l’Hôtel Frugès, classé Monument historique en 1992, ainsi qu’un jardin paysagé traversé par des allées piétonnes.

Elle est animée, chaque vendredi, par le marché Saint-Seurin, qui réunit des producteurs locaux, et fait l’objet d’une programmation associative régulière, notamment des vide-greniers et des repas de quartier. Bus G, 16, 2 proximité Gambetta + parking sur la place.

Concert Live du tout nouveau groupe Vert Laine, + Dj sets + Jam Session ouverte au public.

©ministère de la Culture