VERTIGO FESTIVAL Manufacture des Tabacs Morlaix

Morlaix

VERTIGO FESTIVAL

Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

C’est une première en Bretagne des étudiants de l’IUT de Morlaix s’emparent du dispositif national Étudiants au cinéma pour créer leur propre festival de cinéma — trois soirées, trois films et des animations originales, entièrement conçus pour les étudiants (même si les autres publics sont évidemment les bienvenus !).

À l’heure où les films sont majoritairement consommés sur les plateformes numériques, le Vertigo Festival souhaite revaloriser l’expérience collective du cinéma découvrir des œuvres sur grand écran, partager ses impressions, échanger autour des films. Le festival poursuit quatre objectifs

• Former et sensibiliser les jeunes à une diversité cinématographique

• Favoriser la démocratisation culturelle avec des tarifs accessibles

• Contribuer au dynamisme de la vie culturelle morlaisienne

• Revaloriser l’expérience collective en salle de cinéma

Conformément au principe du dispositif Étudiants au cinéma de l’AFCAE, le festival proposera trois projections un film marquant de 2025, un film de répertoire et une avant-première chacune accompagnée d’animations pensées par les étudiants.

MARDI 28 AVRIL ATELIER DOUBLAGE DERRIÈRE LE MICRO ET FILM D’ANIMATION ARCO

> 18h30 Atelier doublage

La projection précédée d’une animation de doublage Derrière le micro organisée par Cinéphare. Les spectateurs sont invités à découvrir les coulisses du cinéma avant la séance. Les inscriptions pour l’atelier sont limitées à 15 participant·es et sont accessibles en ligne via HelloAsso.

> 20h30 Arco

César du meilleur film d’animation & César de la meilleure musique originale.

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

MERCREDI 29 AVRIL SOIRÉE COMME À LA MAISON AVEC LE FILM THE HOST

> Dès 19h Session Jeux vidéo

La salle de cinéma se transforme en espace cocooning matelas, tapis, plaids, snacks et chocolat chaud. Le film The Host de Bong Joon Ho est projeté dans une atmosphère décontractée — venez en pyjama ! Une animation autour du jeu vidéo, en lien avec le film, sera proposée avant la projection par les organisateurs.

> 20h30 The Host

Par le réalisateur de Memories of Murder et de Parasite.

A Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Hyun-seo. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le monstre, qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la créature, pour retrouver Hyun-seo…

JEUDI 30 AVRIL SOIRÉE DE CLÔTURE, AVEC LE FILM EN AVANT PREMIÈRE UNE ANNÉE ITALIENNE

> 18h30 Tournoi de jeux

La soirée de clôture s’ouvre sur un mini-tournoi de jeux en lien avec le cinéma, avec à la clé des lots offerts par les partenaires du festival. Elle se conclut par la projection en avant-première du film Une année italienne de Laura Samani, dont la sortie est prévue en juin 2026.

> 20h45 Une année Italienne

Septembre 2007, Trieste. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, arrive en ville et s’inscrit en terminale au lycée technique. Seule fille dans une classe entièrement masculine, elle se retrouve au centre de l’attention d’un trio inséparable. .

Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : VERTIGO FESTIVAL

L’événement VERTIGO FESTIVAL Morlaix a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX