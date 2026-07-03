Very Blue Quartet Le Melville Paris
jeudi 5 novembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Dix ans après la sortie du CD « Very Blue », le contrebassiste et compositeur Jean Bardy revient avec son tout nouvel album « Au Café des Anges ».
Jean Bardy y tisse un univers où le jazz dialogue naturellement avec ses premières amours rock-folk, le tout traversé par quelques belles couleurs bluesy. Au programme : de l’énergie, du swing, mais aussi beaucoup de finesse.On y entend de superbes intros de contrebasse, des sonorités chaleureuses qui enveloppent, un brin de mélancolie qui passe par moments… et surtout ce plaisir simple et contagieux de jouer ensemble, qui s’entend dans chaque note.
Jean Bardy : contrebasse
Eric Lohrer : guitare
Guillaume Naud : piano
Andrea Michelutti : batterie
Jean Bardy fait son grand retour avec Au Café des Anges, un album jazzy où rock-folk et blues s’entremêlent. Un quartet vibrant, énergique et plein de finesse qui séduit par son authenticité !
Le jeudi 05 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-06T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-05T20:30:00+02:00_2026-11-05T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6116
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026