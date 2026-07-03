Very Blue Quartet Le Melville Paris

Informations pratiques

Dix ans après la sortie du CD « Very Blue », le contrebassiste et compositeur Jean Bardy revient avec son tout nouvel album « Au Café des Anges ».

Jean Bardy y tisse un univers où le jazz dialogue naturellement avec ses premières amours rock-folk, le tout traversé par quelques belles couleurs bluesy. Au programme : de l’énergie, du swing, mais aussi beaucoup de finesse.On y entend de superbes intros de contrebasse, des sonorités chaleureuses qui enveloppent, un brin de mélancolie qui passe par moments… et surtout ce plaisir simple et contagieux de jouer ensemble, qui s’entend dans chaque note.

Jean Bardy : contrebasse

Eric Lohrer : guitare

Guillaume Naud : piano

Andrea Michelutti : batterie

Jean Bardy fait son grand retour avec Au Café des Anges, un album jazzy où rock-folk et blues s’entremêlent. Un quartet vibrant, énergique et plein de finesse qui séduit par son authenticité !

Le jeudi 05 novembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-06T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-05T20:30:00+02:00_2026-11-05T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6116



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