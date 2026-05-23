VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv

Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 11:00:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Deuxième édition de ce nouveau rendez-vous de la saison de Villages en Scène, pour finir les vacances de printemps en beauté ! Au programme, trois chouettes spectacles à découvrir et à partager avec vos enfants ou vos petits-enfants, pour passer un VERY SUPER dimanche en famille !

C’est l’histoire de Basile, un enfant “dys” à l’imagination débordante, qui

se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il

sa différence ? Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que

peuvent rencontrer certains enfants ayant des troubles cognitifs (dyslexies,

troubles de l’attention…)dans des situations du quotidien. Mais plutôt que de

voir cet imaginaire comme encombrant, il apparaît ici comme une autre voie

envisageable.

A partir de 3 ans.

JEU Metteur en scène, auteur, constructeur, scénographe Anthony Diaz Dramaturgie Amel

Benaïssa Interprètes Anastasia Puppis / Zoé Poutrel / Claire-Marie Daveau (en alternance)

Vincent Varène / Camille Thomas / Adèle Fernique (en alternance) Création musicale Alice

Huc Scénographe, construction décor Grégoire Chombard Régie Antoine Moriau / Thibault

Lecaillon (en alternance)

Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire

Tarif unique 5€ par spectacle

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

The second edition of this new event in the Villages en Scène season—the perfect way to wrap up spring break in style! On the program: three great shows to discover and enjoy with your children or grandchildren—for a VERY SUPER Sunday with the family!

L’événement VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages