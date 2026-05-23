VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv Chalonnes-sur-Loire
dimanche 7 mars 2027 · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv
Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 11:00:00
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Deuxième édition de ce nouveau rendez-vous de la saison de Villages en Scène, pour finir les vacances de printemps en beauté ! Au programme, trois chouettes spectacles à découvrir et à partager avec vos enfants ou vos petits-enfants, pour passer un VERY SUPER dimanche en famille !
C’est l’histoire de Basile, un enfant “dys” à l’imagination débordante, qui
se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il
sa différence ? Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que
peuvent rencontrer certains enfants ayant des troubles cognitifs (dyslexies,
troubles de l’attention…)dans des situations du quotidien. Mais plutôt que de
voir cet imaginaire comme encombrant, il apparaît ici comme une autre voie
envisageable.
A partir de 3 ans.
JEU Metteur en scène, auteur, constructeur, scénographe Anthony Diaz Dramaturgie Amel
Benaïssa Interprètes Anastasia Puppis / Zoé Poutrel / Claire-Marie Daveau (en alternance)
Vincent Varène / Camille Thomas / Adèle Fernique (en alternance) Création musicale Alice
Huc Scénographe, construction décor Grégoire Chombard Régie Antoine Moriau / Thibault
Lecaillon (en alternance)
Lieu de convivialité avec jeux, goûter à Saint-Georges-sur-Loire
Tarif unique 5€ par spectacle
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
The second edition of this new event in the Villages en Scène season—the perfect way to wrap up spring break in style! On the program: three great shows to discover and enjoy with your children or grandchildren—for a VERY SUPER Sunday with the family!
L’événement VERY SUPER JEU Cie A kan la dériv Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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