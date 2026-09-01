VES 2026 CHÂTEAU CAPITOUL DÉGUSTATION SUNSET Narbonne

Informations pratiques

Narbonne

VES 2026 CHÂTEAU CAPITOUL DÉGUSTATION SUNSET

Route de Gruissan Narbonne Aude

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:30:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La visite

Venez vivre une expérience inoubliable au cœur du Château Capitoul, qui allie visite de cave, dégustation et paysage à couper le souffle au soleil couchant

Laissez-vous guider au milieu des barriques et des cuves en cours de fermentation, en cette période unique de l’année qui ne dure que quelques semaines. Laissez-vous initier aux secrets de l’élaboration et goûtez le vin en cours de création, directement au cœur de la cave.

La dégustation

La visite se prolonge avec une dégustation sur le Roof Top de la cave où vous profiterez d’une vue imprenable sur les Pyrénées et l’étang de Bages au soleil couchant.

Dans cette atmosphère unique, vous dégusterez plusieurs cuvées emblématiques du Domaine, soigneusement sélectionnées, accompagnées de savoureuses charcuteries régionales.

Inclus

– Dégustation de jus en cours de fermentation.

– Dégustation de 5 vins du Château Capitoul.

– Charcuterie

– Dégustation de jus de cépages pour les enfants.

Prévoir des vêtements pour le soir et anti moustique.

Durée 1h30

Réservation en ligne.

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Route de Gruissan Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 22 07 24

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English :

The Tour:

Come enjoy an unforgettable experience in the heart of Château Capitoul, combining a cellar tour, wine tasting, and breathtaking scenery at sunset

Let us guide you through the barrels and fermentation tanks during this unique time of year that lasts only a few weeks. Learn the secrets of winemaking and taste the wine as it’s being crafted, right in the heart of the cellar.

The tasting:

The tour continues with a tasting on the winery’s rooftop, where you’ll enjoy a breathtaking view of the Pyrenees and the Bages Reservoir at sunset.

In this unique setting, you’ll taste several of the estate’s iconic vintages, carefully selected and paired with delicious regional charcuterie.

Included:

– Tasting of fermenting grape juice.

– Tasting of 5 wines from Château Capitoul.

– Charcuterie

– Tasting of grape juice for children.

Please bring evening attire and mosquito repellent.

Duration: 1 hour 30 minutes

Online reservations.

L’événement VES 2026 CHÂTEAU CAPITOUL DÉGUSTATION SUNSET Narbonne a été mis à jour le 2026-09-01 par