VES 2026 VISITE DÉCOUVERTE DE NARBO VIA VIGNES ET VIN Narbonne

Informations pratiques

Narbonne

VES 2026 VISITE DÉCOUVERTE DE NARBO VIA VIGNES ET VIN

2 Avenue André Mècle Narbonne Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion de l’événement Vignobles en Scène, venez découvrir ou redécouvrir le Musée Narbo Via autrement.

Comment les Romains cultivaient-ils la vigne ? Comment élaboraient-ils et consommaient-ils le vin ?

Cette visite gourmande et immersive vous permettra de répondre à ces questions tout en explorant l’histoire de la viticulture dans l’Antiquité.

Le parcours s’achèvera au pied de la vigne du musée par une dégustation commentée de vins. Le Château Ricardelle vous fera découvrir ses différentes cuvées en AOP La Clape et AOP Languedoc dans un moment de partage alliant patrimoine, savoir-faire viticole et plaisir des sens.

Cette expérience conviviale et sensorielle est également adaptée aux personnes en situation de handicap visuel.

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2 Avenue André Mècle Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 28 90 lemusee@narbovia.fr

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English :

%C0 As part of the “Vignobles en Scène” event, come discover—or rediscover—the Narbo Via Museum in a whole new way.

How did the Romans cultivate grapes? How did they produce and consume wine?

This immersive, food-themed tour will help you answer these questions while exploring the history of viticulture in antiquity.

The tour will conclude at the foot of the museum’s vineyard with a guided wine tasting. Château Ricardelle will introduce you to its various vintages from the AOP La Clape and AOP Languedoc appellations during a shared experience that combines heritage, winemaking expertise, and sensory pleasure.

This friendly and sensory experience is also accessible to people with visual impairments.

L’événement VES 2026 VISITE DÉCOUVERTE DE NARBO VIA VIGNES ET VIN Narbonne a été mis à jour le 2026-07-20 par