Dunières

Vestiboutique Croix Rouge

3 Rue Traversière (derrière Carrefour Market) Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19

Vestiboutique Croix-Rouge ouverte de 9h à 13h. Vêtements pour toute la famille (hommes, femmes, enfants, layettes), chaussures, jouets et bibelots à petits prix. Faites de bonnes affaires tout en soutenant une belle cause !

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3 Rue Traversière (derrière Carrefour Market) Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Vestiboutique Croix-Rouge open from 9am to 1pm. Clothes for the whole family (men, women, children, layettes), shoes, toys and knick-knacks at low prices. Bargain your way to a great cause!

L’événement Vestiboutique Croix Rouge Dunières a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme