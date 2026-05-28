Vétathlon de Sérans Sérans Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées

Vétathlon de Sérans

Sérans Le Vallas Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Le vétathlon consiste à l’enchainement de deux disciplines Nature

Une course à pied et un parcours VTT.

Ces courses peuvent être exécutées par 2 sportifs différents mais également par un même concurrent qui enchaine les 2 épreuves.

Inscription et renseignements sur Helloasso.

Restauration sur place. .

Sérans Le Vallas Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 12 77 02 07 ucpargentan@gmail.com

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English : Vétathlon de Sérans

L’événement Vétathlon de Sérans Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom