Vétathlon de Sérans Sérans Écouché-les-Vallées
Vétathlon de Sérans Sérans Écouché-les-Vallées dimanche 25 octobre 2026.
Écouché-les-Vallées
Vétathlon de Sérans
Sérans Le Vallas Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Le vétathlon consiste à l’enchainement de deux disciplines Nature
Une course à pied et un parcours VTT.
Ces courses peuvent être exécutées par 2 sportifs différents mais également par un même concurrent qui enchaine les 2 épreuves.
Inscription et renseignements sur Helloasso.
Restauration sur place. .
Sérans Le Vallas Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 12 77 02 07 ucpargentan@gmail.com
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English : Vétathlon de Sérans
L’événement Vétathlon de Sérans Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom
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