Vianney Antarès Arena Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Vianney

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-21 20:00:00

fin : 2027-10-21

Date(s) :

2027-10-21

Vianney de retour à Antarès Le Mans !

Après 5 années sans tourner entre projets pour d’autres, album de duos, construction d’un refuge, écriture et silence choisi Vianney remonte sur scène.

Il vient de passer neuf mois à construire de ses mains, à s’isoler pour mieux créer une démarche rare et radicale, pour se retrouver et redonner du sens à son métier.

Avec une envie de scène renouvelée, Vianney retrouvera ce qu’il aime le plus être seul sur scène, face au public, dans les plus grandes salles dès le printemps 2027.

Une tournée très attendue, portée par une promesse simple continuer à faire résonner ce lien si particulier avec son public, à travers un spectacle généreux.

RDV le jeudi 27 octobre 2027 à 20h à Antarès Arena ! .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00

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English :

Vianney is back at %E0 Antar%E8s Le Mans!

L’événement Vianney Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans