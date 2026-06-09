VIANNEY ZENITH DE PAU Pau

Pau

VIANNEY

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23 22:00:00

Date(s) :

2027-03-23

Après 5 années sans tourner entre projets pour d’autres, album de duos, construction d’un refuge, écriture et silence choisi Vianney remonte sur scène.

Il vient de passer neuf mois à construire de ses mains, à s’isoler pour mieux créer une démarche rare et radicale, pour se retrouver et redonner du sens à son métier.

Avec une envie de scène renouvelée, Vianney retrouvera ce qu’il aime le plus être seul sur scène, face au public, dans les plus grandes salles dès le printemps 2027.

Une tournée très attendue, portée par une promesse simple continuer à faire résonner ce lien si particulier avec son public, à travers un spectacle généreux. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : VIANNEY

L’événement VIANNEY Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau