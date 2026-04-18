Vichy 1920-1939, ou l’entrée dans la modernité Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Vichy 1920-1939, ou l’entrée dans la modernité Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy lundi 4 mai 2026.
Vichy
Vichy 1920-1939, ou l’entrée dans la modernité
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 17:30:00
fin : 2026-05-04 19:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Conférence proposée par Michaël Benture, anthropologue spécialisé sur la période Art-Déco
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Michaël Benture, anthropologist specializing in the Art-Deco period
L’événement Vichy 1920-1939, ou l’entrée dans la modernité Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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