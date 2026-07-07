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VIDE-BIBLIOTHÈQUE Bibliothèque Saffré

samedi 29 août 2026 · Bibliothèque · Saffré

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
26 Avenue du Château
Ville
44390 Saffré
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saffré

VIDE-BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le Château vous invite à un grand vide-bibliothèque gratuit. Profitez-en !
Dans le cadre de la 6ème édition de Saffré… une fête ! , la bibliothèque Le Château vous invite à un grand vide-bibliothèque gratuit.
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Tout public
Gratuit
Entrée libre   .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65  bibliotheques@cc-nozay.fr

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English :

The Château invites you to a big, free book sale. Don’t miss it!

L’événement VIDE-BIBLIOTHÈQUE Saffré a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt

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