VIDE-BIBLIOTHÈQUE Bibliothèque Saffré

Informations pratiques

Saffré

VIDE-BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Château vous invite à un grand vide-bibliothèque gratuit. Profitez-en !

Dans le cadre de la 6ème édition de Saffré… une fête ! , la bibliothèque Le Château vous invite à un grand vide-bibliothèque gratuit.

Profitez-en !

Tout public

Gratuit

Entrée libre .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

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English :

The Château invites you to a big, free book sale. Don’t miss it!

L’événement VIDE-BIBLIOTHÈQUE Saffré a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt