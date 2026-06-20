Paray-le-Monial

Vide boutique à Paray

Centre ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

VIDE BOUTIQUE! Vos commerçants vident leurs réserves.

Au programme De jolies réductions, Des bonnes affaires à saisir, Une ambiance conviviale dans vos boutiques préférées. Venez économiser et partager un moment sympa en centre-ville ! .

Centre ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 52 26 73 ucia.paray@gmail.com

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English : Vide boutique à Paray

L’événement Vide boutique à Paray Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I