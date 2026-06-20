Vide boutique à Paray Paray-le-Monial
Vide boutique à Paray Paray-le-Monial samedi 26 septembre 2026.
Paray-le-Monial
Vide boutique à Paray
Centre ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
VIDE BOUTIQUE! Vos commerçants vident leurs réserves.
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Centre ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 52 26 73 ucia.paray@gmail.com
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English : Vide boutique à Paray
L’événement Vide boutique à Paray Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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