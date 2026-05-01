Brive-la-Gaillarde

Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Hôtel Le Collonges à Brive vous ouvre ses portes pour un vide-dressing convivial. Une occasion parfaite de dénicher de jolies trouvailles (vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires…), dans toutes les tailles (du XS au XXL).

Entrée libre et gratuite. .

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58

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English : Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges

L’événement Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Brive Tourisme