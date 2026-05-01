Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges Brive-la-Gaillarde
Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Hôtel Le Collonges à Brive vous ouvre ses portes pour un vide-dressing convivial. Une occasion parfaite de dénicher de jolies trouvailles (vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires…), dans toutes les tailles (du XS au XXL).
Entrée libre et gratuite. .
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges
L’événement Vide dressing à l’Hôtel Le Collonges Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde 27 mai 2026
- La Pause EMMAÜS Après-midi jeux avec La Guilde ludique Brive Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- The blue tone (Brive Jazz&co) Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Spectacle SEBASTIAN MARX EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde 29 mai 2026