Vide dressing au Riad à Vichy Un Riad à Vichy Vichy
Vide dressing au Riad à Vichy Un Riad à Vichy Vichy dimanche 3 mai 2026.
Vichy
Vide dressing au Riad à Vichy
Un Riad à Vichy 6 rue Chomel Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Riad ouvre ses portes pour un vide dressing dans le patio extérieur. Plusieurs exposants seront présents -> toutes tailles, mode et accessoires… Petits prix & grandes marques !
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Un Riad à Vichy 6 rue Chomel Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 40 24 69 unriadavichy@gmail.com
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English :
The Riad opens its doors for a dressing-room sale on the outdoor patio. Several exhibitors will be present -> all sizes, fashion and accessories… Small prices & big brands!
L’événement Vide dressing au Riad à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-15 par Vichy Destinations
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