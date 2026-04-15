Vide dressing au Riad à Vichy Un Riad à Vichy Vichy

Vichy

Vide dressing au Riad à Vichy

Un Riad à Vichy 6 rue Chomel Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Riad ouvre ses portes pour un vide dressing dans le patio extérieur. Plusieurs exposants seront présents -> toutes tailles, mode et accessoires… Petits prix & grandes marques !

.

Un Riad à Vichy 6 rue Chomel Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 40 24 69 unriadavichy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Riad opens its doors for a dressing-room sale on the outdoor patio. Several exhibitors will be present -> all sizes, fashion and accessories… Small prices & big brands!

L’événement Vide dressing au Riad à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-15 par Vichy Destinations