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Vide-Dressing d’Été Le Ripaillon Nantes

Vide-Dressing d’Été Le Ripaillon Nantes

Vide-Dressing d’Été Le Ripaillon Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Ripaillon

Adresse : 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Rendez-vous au Ripaillon samedi 20 Juin de 10h à 13h pour le Vide-Dressing d’Eté ! Donnez ou récupérez gratuitement de beaux vêtements de toute taille et de saison. Sur place : café, jus de fruits, crêpes et bonne ambiance. Dépôt des dons en parfait état et de saison (printemps/été) les vendredis de 14h à 16h (fermé le 19/06) ou sur place le jour même.NB : les vêtements d’hiver ou en mauvais état ne peuvent pas être déposés. Merci de votre participation active à ce projet en triant bien vos vêtements. Vide-Dressing proposé par Permis de Construire et la BricoLowtech au Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil (31 rue Esnoul des Châtelets)

Le Ripaillon Nantes 44200
09.81.92.08.37


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