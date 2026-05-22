Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie La Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie

La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

.

La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 65 79 25 66 lacourdesarts.lesateliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral