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Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie La Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire

Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie La Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Cour des Arts

Adresse : 1 Rue du Centre

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie

La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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La Cour des Arts 1 Rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 65 79 25 66  lacourdesarts.lesateliers@gmail.com

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English :

L’événement Vide-dressing Femme et Enfants Atelier Décore ta poterie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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