Informations pratiques

Montcléra

Vide-dressing

Sous la halle Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L'association "Mieux Vivre à Montcléra" vous invite à un vide-dressing

L'association "Mieux Vivre à Montcléra" vous invite à un vide-dressing. Vêtements adultes, enfants, maroquinerie, accessoires, bijoux…. Venez dénicher la pièce rare.

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Sous la halle Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 64 47 74 75 mva.montclera@gmail.com

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English :

The Mieux Vivre %E0 Montcl%E9ra association invites you to a clothing swap

L’événement Vide-dressing Montcléra a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gourdon