Vide-dressing Montcléra
dimanche 19 juillet 2026 · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Vide-dressing
Sous la halle Montcléra Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L'association "Mieux Vivre à Montcléra" vous invite à un vide-dressing
L'association "Mieux Vivre à Montcléra" vous invite à un vide-dressing. Vêtements adultes, enfants, maroquinerie, accessoires, bijoux…. Venez dénicher la pièce rare.
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Sous la halle Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 64 47 74 75 mva.montclera@gmail.com
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English :
The Mieux Vivre %E0 Montcl%E9ra association invites you to a clothing swap
L’événement Vide-dressing Montcléra a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Gourdon
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