Vide dressing Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Vide dressing

Espace Coluche 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Envie de faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux vêtements?

Venez au vide Dressing vous y trouverez des vêtements, des chaussures, des accessoires pour tous les styles, à petits prix, dans une ambiance conviviale.

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Espace Coluche 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30 accueil@mosaic26.fr

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English :

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L’événement Vide dressing Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence