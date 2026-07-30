Vide dressing Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Espace Coluche · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vide dressing
Espace Coluche 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux vêtements?
Venez au vide Dressing vous y trouverez des vêtements, des chaussures, des accessoires pour tous les styles, à petits prix, dans une ambiance conviviale.
.
Espace Coluche 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30 accueil@mosaic26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to score some great deals while giving clothes a second life?
Come to the clothing swap—you’ll find clothes, shoes, and accessories for every style at low prices, all in a friendly atmosphere.
L’événement Vide dressing Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 août 2026
- Ciné-toiles Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 août 2026
- Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 6 août 2026
- Brunch La Réveillerie Saint-Paul-Trois-Châteaux 8 août 2026
- Visite commentée Histoire des hôtels particuliers Saint-Paul-Trois-Châteaux 13 août 2026