Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris

Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.

Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris

https://www.ageca.org ageca@ageca.org



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