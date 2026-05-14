Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris
Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris samedi 6 juin 2026.
Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.
Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00
AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris
https://www.ageca.org ageca@ageca.org
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