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Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris

Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris

Vide dresssing Chic et Pas Cher AGECA Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : AGECA

Adresse : 177 rue de Charonne

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.

Un vide dressing chic et pas cher pour toutes celles et ceux à la recherche d’une pépite, d’un vêtement de qualité à prix bas dans un esprit convivial et festif sur place bar avec accueil chaleureux garantie.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

AGECA 177 rue de Charonne  75011 Paris
https://www.ageca.org ageca@ageca.org


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