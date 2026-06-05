Vide et Plein Salle Culthurel Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Vide et Plein

Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

QI GONG & BAIN DE GONG .

Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 87 10 78 qigong@bobey.net

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English : Vide et Plein

L’événement Vide et Plein Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION