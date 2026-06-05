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Vide et Plein Salle Culthurel Lons-le-Saunier

Vide et Plein Salle Culthurel Lons-le-Saunier dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle Culthurel

Adresse : 2A Avenue Thurel

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Vide et Plein

Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

QI GONG & BAIN DE GONG   .

Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 87 10 78  qigong@bobey.net

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English : Vide et Plein

L’événement Vide et Plein Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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