Vide et Plein Salle Culthurel Lons-le-Saunier
Vide et Plein Salle Culthurel Lons-le-Saunier dimanche 7 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Vide et Plein
Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
QI GONG & BAIN DE GONG .
Salle Culthurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 87 10 78 qigong@bobey.net
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English : Vide et Plein
L’événement Vide et Plein Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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