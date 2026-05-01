Vide-grenier à Chadrac Place du Forum Chadrac

Chadrac

Vide-grenier à Chadrac

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Chineurs, collectionneurs, bricoleurs, partisans de la seconde main, ne manquez pas ce grand vide-grenier organisé à Chadrac.

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Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 89 38 16

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English :

Chineurs, collectors, handymen, second-hand enthusiasts, don’t miss this great garage sale in Chadrac.

L’événement Vide-grenier à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay