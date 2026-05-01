Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier à Chadrac Place du Forum Chadrac

Vide-grenier à Chadrac Place du Forum Chadrac dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place du Forum

Adresse : Cours de la Liberté

Ville : 43770 Chadrac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Chadrac

Vide-grenier à Chadrac

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Chineurs, collectionneurs, bricoleurs, partisans de la seconde main, ne manquez pas ce grand vide-grenier organisé à Chadrac.
  .

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 89 38 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chineurs, collectors, handymen, second-hand enthusiasts, don’t miss this great garage sale in Chadrac.

L’événement Vide-grenier à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Chadrac (Haute-Loire)