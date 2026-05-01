Vide-grenier à Chadrac Place du Forum Chadrac
Vide-grenier à Chadrac Place du Forum Chadrac dimanche 10 mai 2026.
Chadrac
Vide-grenier à Chadrac
Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Chineurs, collectionneurs, bricoleurs, partisans de la seconde main, ne manquez pas ce grand vide-grenier organisé à Chadrac.
.
Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 89 38 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chineurs, collectors, handymen, second-hand enthusiasts, don’t miss this great garage sale in Chadrac.
L’événement Vide-grenier à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay