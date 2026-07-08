Vide grenier à l’hippodrome hippodrome Pontchâteau

Informations pratiques

Pontchâteau

Vide grenier à l’hippodrome

hippodrome Route de Beaulieu Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers organisé par l’Amicale vétérans Pontchâteau foot.

Emplacement exposant 7mx5m à 15 €.

Ouverture exposants à 6 h.

Possibilité de restauration sur place sandwichs américains, saucisses, merguez, frites.

Contact 06 86 41 49 05 ou 06 78 56 30 71 ou 06 79 16 77 20. .

hippodrome Route de Beaulieu Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à l’hippodrome Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44