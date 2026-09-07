Vide-grenier à l’UJB, UJB (Union des Jeunes Bragards), Saint-Dizier
dimanche 27 septembre 2026 · UJB (Union des Jeunes Bragards) · Saint-Dizier
Informations pratiques
Vide-grenier à l’UJB Dimanche 27 septembre, 08h00 UJB (Union des Jeunes Bragards) Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Faites du tri dans vos armoires pour cet automne et cet hiver !
Pour les exposants : les emplacements seront dans l’ordre des inscriptions. inscriptions préalable par mail brocante.ujb@gmail.com, paiement des emplacements du 24 au 7 septembre sur place dans les locaux de l’UJB
Pour le Public : entrée libre
Petite restauration sur place
A bientôt !
UJB (Union des Jeunes Bragards) 21 Avenue du Général Giraud, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « brocante.ujb@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:brocante.ujb@gmail.com »}]
Le centre sportif et culturel de l’UJB organise son vide-grenier avec emplacements au choix à l’intérieur ou à l’extérieur. vide-grenier dimanche
UJB
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