Vide-grenier à l’UJB, UJB (Union des Jeunes Bragards), Saint-Dizier

Informations pratiques

Vide-grenier à l’UJB Dimanche 27 septembre, 08h00 UJB (Union des Jeunes Bragards) Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Faites du tri dans vos armoires pour cet automne et cet hiver !

Pour les exposants : les emplacements seront dans l’ordre des inscriptions. inscriptions préalable par mail brocante.ujb@gmail.com, paiement des emplacements du 24 au 7 septembre sur place dans les locaux de l’UJB

Pour le Public : entrée libre

Petite restauration sur place

A bientôt !

UJB (Union des Jeunes Bragards) 21 Avenue du Général Giraud, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « brocante.ujb@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:brocante.ujb@gmail.com »}]

Le centre sportif et culturel de l’UJB organise son vide-grenier avec emplacements au choix à l’intérieur ou à l’extérieur. vide-grenier dimanche

UJB