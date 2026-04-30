Tonnerre

Vide Grenier à Tonnerre

Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide Grenier annuel le Dimanche 7 juin 2026

Buvette et restauration sur place

Tombola Panier garni à gagner

Tarif exposant 2€

Réservation au 06 17 96 51 89 .

Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier à Tonnerre

L’événement Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois