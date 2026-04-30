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Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre

Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place du Pâtis (vers la gare)

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Vide Grenier à Tonnerre

Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide Grenier annuel le Dimanche 7 juin 2026
Buvette et restauration sur place
Tombola Panier garni à gagner
Tarif exposant 2€
Réservation au 06 17 96 51 89   .

Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89 

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English : Vide Grenier à Tonnerre

L’événement Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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