Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre
Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre dimanche 7 juin 2026.
Tonnerre
Vide Grenier à Tonnerre
Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide Grenier annuel le Dimanche 7 juin 2026
Buvette et restauration sur place
Tombola Panier garni à gagner
Tarif exposant 2€
Réservation au 06 17 96 51 89 .
Place du Pâtis (vers la gare) Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89
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English : Vide Grenier à Tonnerre
L’événement Vide Grenier à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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