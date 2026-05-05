Vide grenier au village de Lamure dans le village Bas-en-Basset
Vide grenier au village de Lamure dans le village Bas-en-Basset dimanche 13 septembre 2026.
Bas-en-Basset
Vide grenier au village de Lamure
dans le village Ld Lamure Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier organisé par l’association des habitants du village de Lamure.
Installation à partir de 6h. Restauration snacking
2 € le mètre
.
dans le village Ld Lamure Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Flea market organized by the Lamure village residents’ association.
Set-up from 6 a.m. Snack food
2 ? per meter
L’événement Vide grenier au village de Lamure Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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