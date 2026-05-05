Vide grenier au village de Lamure dans le village Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Vide grenier au village de Lamure

dans le village Ld Lamure Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier organisé par l’association des habitants du village de Lamure.

Installation à partir de 6h. Restauration snacking

2 € le mètre

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dans le village Ld Lamure Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Flea market organized by the Lamure village residents’ association.

Set-up from 6 a.m. Snack food

2 ? per meter

L’événement Vide grenier au village de Lamure Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron