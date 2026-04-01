Broût-Vernet

Vide grenier Broût-Vernet

Dans les rues du Bourg Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier. Buvette et snack sur place avec saucisses, merguez et frites. Inscriptions et renseignements par SMS.

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Dans les rues du Bourg Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 74 14 98

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English :

Flea market. Refreshment bar and snack bar with sausages, merguez and French fries. Registration and information by SMS.

L’événement Vide grenier Broût-Vernet Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule