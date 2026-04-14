L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie au jardin de la Brouette en Scène, La Brouette en Scène, Broût-Vernet

L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie au jardin de la Brouette en Scène Samedi 6 juin, 18h30 La Brouette en Scène Allier

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Visite littéraire de sept jardins, symboles de leurs époques.

Depuis l’antiquité, les hommes ont entretenu et protégé les jardins, créations modestes ou grandioses et toujours fragiles.

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 45 40 13 https://labrouetteenscene.fr/ Jardin viviers et d’agréments crée par des particuliers à partir d’une friche parking voitures possible le long de la route de Marmagne et de la D2009.

Balisage.

Visite littéraire de sept jardins, symboles de leurs époques.

©La Brouette en Scène